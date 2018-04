Taxi-chauffør blev overfaldet med jernrør

Torsdag 5. april 2018 kl: 15:11

Af: Redaktionen Taxichaufføren havde kørt en mand til Pindstrup på Djursland. Da de kom frem, forklarede passageren, at han ikke havde penge med, men at han lige ville hente dem inde i sin lejlighed. Manden kom dog aldrig tilbage, og derfor gik taxi-chaufføren op til lejligheden. Her blev han mødt af en anden mand, der var aggressiv og råbte, at chaufføren skulle skride.Herefter tog manden et jernrør eller lignende og slog taxi-chaufføren flere gange. Han valgte derfor at løbe ud til sin bil. Manden, der havde været passager i taxien, kom efterfølgende ud fra lejligheden og truede ifølge taxichaufføren med en pistol eller noget, der lignede. Begge gerningsmænd forlod efterfølgende stedet, mens politiet blev tilkaldt.Østjyllands Politi har en formodning om, hvem gerningsmændene er, og efterforsker nu sagen nærmere.