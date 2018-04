Flere biler fik stød bagi

Torsdag 5. april 2018 kl: 11:17

Af: Redaktionen Et af uheldene skete tirsdag morgen klokken halv ni på Genvejen i Hasselager syd for Aarhus. En 45-årig lastbilchauffør kørte med lav hastighed op bag i en bil, der røg op i den forankørende bil, som så stødte ind i en fjerde bil. Ingen kom umiddelbart alvorlig til skade.En times tid senere skete der et færdselsuheld på Motorvej E45 i sydgående retning ved Viby ved Aarhus. En 62-årig lastbilchauffør overså en kø og forårsagede et harmonikasammenstød med tre personbiler. Ingen kom umiddelbart til skade ved uheldet. Den 62-årige mand blev sigtet for manglende agtpågivenhed og for ikke at holde nok afstand.Østjyllands Politi kunne i døgnrapporten fra tirsdag morgen til onsdag morgen også rapportere om flere tilfælde, hvor personbilister var kørt op i forankørende.