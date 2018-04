Forligskreds bakker stadig fuldt op om Femern Bælt-projektet

Onsdag 4. april 2018 kl: 14:07

Af: Redaktionen Dagens møde, hvor forligskredsen gav sin fulde opbakning til Femern Bælt-forbindelsen, blev holdt i lyset af, at Transportministeriet i Schleswig-Holstein 22. marts tilkendegav, at den tyske myndighedsgodkendelse først forventes at blive givet i slutningen af 2018, hvilket er en forsinkelse på tre-fire måneder.Bernd Buchholz, der er transportminister i Schleswig-Holstein, har tilkendegivet, at forsinkelsen skyldes behov for mere tid til at sikre, at myndighedsgodkendelsen kan holde mod eventuelle klager ved Forbundsforvaltningsdomstolen.Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) siger, at på baggrund af de klare tilkendegivelser fra Slesvig-Holstens transportminister, Bernd Buchholz, om, at der ikke er flere udfordringer i sigte, har en enig forligskreds i dag besluttet, at processen kører videre som aftalt på et møde 2. marts i år.