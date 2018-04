Påsken prægede marts-tallene

Onsdag 4. april 2018 kl: 14:33

Af: Jesper Christensen I modsætning til januar og februar indtog Volvo Trucks førstepladsen i marts med 125 nyregistrerede lastbiler over 16 ton. Det var en enkelt mere end Scania, der lå nummer et i både januar og februar.På tredjepladsen finder vi MAN, som med 68 nyregistrerede lastbiler over 16 ton kom foran Mercedes-Benz, der fik nyregistreret 58.DAF kom ind på femtepladsen med 21 efterfulgt af Iveco med 8, Renault Trucks med 5 og Rosenbauer med 1. Rosenbauer bygger eksempelvis brandslukningskøretøjer.I nedenstående tabel, der baserer sig på tal fra De Danske Bilimportører, kan man se, hvordan nyregistreringerne fordeler sig på de enkelte mærker i marts i år sammenlignet med samme måned sidste år.





Mærke Periode Periode året før Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 125 30,5 % 145 31,1 % Scania 124 30,2 % 128 27,5 % MAN 68 16,6 % 56 12,0 % MERCEDES-BENZ 58 14,1 % 87 18,7 % DAF 21 5,1 % 26 5,6 % Iveco 8 2,0 % 19 4,1 % Renault Trucks 5 1,2 % 5 1,1 % Rosenbauer 1 0,2 % - - Total 410

466





