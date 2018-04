Mercedes-Benz Trucks i Danmark og Sverige får ny mand bag rattet

Onsdag 4. april 2018 kl: 11:59

Jens-Christian Tittel.

Af: Redaktionen Jens-Christian Tittel får det overordnede ansvar for både det danske og svenske marked.- Jeg er glad for at få muligheden for at arbejde videre med de eftertragtede produkter og videreudvikle og eksekvere strategien, som vi iværksatte for to år siden på tværs af de to nabo-markeder. Vi har et fantastisk og motiveret team, som er altafgørende for at lykkes, og jeg ser meget frem til at arbejde sammen med både dem og vores dygtige forhandlere, siger Jens-Christian Tittel.Jens-Christian Tittel har sammen med resten af holdet i Danmark formået at løfte salget og øge markedsandelen, hvilket resulterede i et rekordresultat i 2017 samtidig med, at holdet lancerede helt nye services som Mercedes-Benz Uptime og produkter som Fuso.- Jens-Christian Tittel er med sin erfaring fra det danske marked og indgående kendskab til organisationen som helhed den oplagte kandidat til at stå i spidsen for de to markeder. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Jens og holdet bag vil gøre alt for, at vores kunder bliver de mest tilfredse kunder på markedet, hvilket må siges at være vores vigtigste opgave, siger Martin Hink, som selv har været med til at udpege Jens-Christian Tittel som sin efterfølger.Jens-Christian Tittel er oprindeligt født i Tyskland, men er nu bosat i Malmø med sin kone Ilona og deres tre børn på henholdsvis 14, 11 og 6 år. Når Jens-Christian Tittel ikke er på arbejde, bliver fritiden brugt på oplevelser med familien og kitesurfing.Martin Hink rykker tilbage til Tyskland i stillingen som Sales Projects & Processes i den globale organisation for salg af lastbiler. Martin Hink får dermed ansvaret for sammen med sit team at sætte retningen for fremtidens salg af lastbiler inden for Daimler-koncernen.