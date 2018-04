Fodboldspillere har fået en bus på et nyt plan

Onsdag 4. april 2018 kl: 11:38

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Imponerende, sort og med tydelig Branding - den nye dobbeltdækkerbus vil helt sikkert vække opsigt på landevejen, når FCK skal til kamp.Neoplan Skyliner hører til i den absolutte topklasse og ”State of Art” indenfor luksuriøse rejsebusser. Og den nye spillerbus, som fremover skal være FCK-spillernes base, når de rejser landet rundt til kampe, er blevet indrettet i et samarbejde mellem F.C. København og mandskabet hos MAN’s ”Bus Modification Center” i Plauen i Tyskland, hvor man er specialister i at opfylde kundernes ønsker til en individuel indretning.Repræsentanter fra klubben har løbende været på besøg på fabrikken i Plauen og udtrykt deres ønsker til den helt specielle indretning, som en spillerbus til FCK skal have.- Spillerbussen er mere end et transportmiddel for os. Den er på mange måder et centralt punkt omkring vores kampforberedelse, når vi spiller på udebane. Derfor har det været vigtigt for os, at vi med den her bus giver spillerne optimale muligheder for at forberede sig til kampene og have den bedst tænkelige base straks efter kampene, siger Daniel Rommedahl, der er administrationschef i F.C. København.- Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med MAN om at udvikle den nye spillerbus til et miljø, der giver de rigtige forhold for både forberedelse før kampene og restitution efter kampene. Samtidig er den designet, så den kan fungere som en arbejdsplads for staben omkring holdet med alle de ting, der skal til for at det fungerer i forhold til teknologi og indretning, siger han videre.MAN har udviklet stor ekspertise omkring indretning af spillerbusserHos MAN har man også været glade for samarbejdet omkring udviklingen af den nye FCK-bus.- Vi har haft en rigtig god dialog og et tæt samarbejde med FCK, der ligesom os altid går efter at være de bedste. Vi har kunnet bruge den store erfaring, vi har fra vores samarbejde med andre store europæiske klubber, og sammen med FCK kunnet skræddersy den optimale løsning til de behov og ønsker, der var. Det har været en spændende proces, vi er meget tilfredse med resultatet og ser frem til at se bussen ude i landet, siger Claus Lindholm, der er Markedskommunikationschef hos MAN i Danmark.Den nye spillerbus bliver taget i brug af Superligaholdet til kampen mod FC Midtjylland.