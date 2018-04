1.192 ud af 1.195 Uber-chauffører i Danmark har fået ændret deres skat

SKAT EFTER GENNEMGANG AF UBER-CHAUFFØRER:

Tirsdag 3. april 2018 kl: 20:10

Af: Redaktionen Søren Buus’ udtalelse kommer efter, at Skat har gennemgået de oplysninger, som de i efteråret 2016 modtog fra de hollandske myndigheder om 1.799 Uber-chauffører i Danmark. I alt er 1.195 Uber-chaufførers indberetninger blevet kontrolleret og 1.192 af chaufførernes moms- og skattemæssige forhold er efterfølgende blevet ændret. Det betyder, at de pågældende Uber-chauffører i gennemsnit skal betale 9.423 kroner ekstra i skat - I alt bliver det til 11,3 millioner kroner.





- Det er helt usædvanligt, at vi finder fejl i over 99 procent af de sager, som vi gennemgår. Og det er selvfølgelig ikke i orden, for alle skal betale skat af deres indtægter. Samtidig giver det unfair konkurrence. Nu sender vi opkrævninger ud til de chauffører, så de får betalt den skat, de skal. Derudover har vi anmodet de hollandske skattemyndigheder om oplysninger for 2016 og 2017, så vi kan kontrollere, om chaufførerne har indberettet de rigtige oplysninger i begge år, siger Søren Buus.





Han opfordrer på samme tid alle personer, der ved, at de har haft en indkomst som Uber-chauffører i 2017, til at selvangive det, inden det er for sent.





Chauffører modtog sociale ydelser

Indtægtsoplysningerne på 1.799 aktive Uber-chauffører, som var bosiddende i Danmark, som som Skat fik fra de hollandske skattemyndigheder, dækker perioden oktober 2014, hvor Uber blev aktiv i Danmark, til udgangen af 2015. Foruden den manglende skattebetaling viser SKATs undersøgelse, at tre ud af fire af de 1.799 chauffører modtog sociale ydelser i samme år, hvor de havde en indkomst som Uber-chauffører.





- Skat har nu sendt disse sager til de relevante myndigheder, der skal undersøge, om chaufførerne har modtaget sociale ydelser, som de ikke var berettiget til, siger Søren Buus.





Ud af de 1.799 personer, der har været tilmeldt som Uber-chauffør, blev ca. 550 personer frasorteret - blandt andet fordi de havde selvangivet deres indtægt. Andre blev frasorteret, fordi deres indtægt som Uber-chauffører var så beskeden, at der ikke var nogen fortjeneste at opkræve skat af.





Derudover har Skat sendt 154 sager til en særlig enhed i Skat, som skal vurdere, om personerne skal modtage en bøde oveni beskatningen, fordi de har handlet groft uagtsomt.





Skat’s analyse af de afsluttede Ubersager viser desuden, at chaufførerne primært består af unge mænd. Omkring tre ud af fire Uber-chauffører er mænd under 40 år.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.