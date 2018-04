Ny digital Enkeltbillet gælder i både tog og busser

Torsdag 5. april 2018 kl: 12:00

Af: Redaktionen

Enkeltbilletten kan købes på arriva.dk og i Arrivas app, Arriva Tog, men man skal huske at opdatere sin app for at finde billetten.





Med lanceringen af Enkeltbillet udgår Arriva Lokal.





her:









Interesserede kan læse mere om billetten

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.