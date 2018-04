- Færgerute fragter flere lastbiler

Tirsdag 3. april 2018 kl: 12:58

Af: Redaktionen - Vores fragtkunder sætter pris på punktligheden, stabiliteten og det høje serviceniveau, vi tilbyder for at leve op til vores ry som Øresunds flydende bro. Vi ved også, at kunderne lægger vægt på, at vi er den korteste vej over Øresund og sparer dem for op til 50 km af transporten hver vej. Udover miljøgevinsten betyder det nemlig lavere omkostninger, mindre køretid og samtidig en mulighed for, at chaufføren får et lille hvil på overfarten, siger Head of Freight, Peter Kesting fra HH Ferries Group.







- Vi har udvidet kapaciteten med, hvad der svarer til 40.000 ekstra lastbiler om året, og de foreløbige erfaringer viser, at udvidelsen faldt på et tørt sted, da kapacitetsudvidelsen svarer til de knap 10 procent, som lastbilstrafikken i flere uger er øget med. Vi er heldigvis gearet til at håndtere den stigende volumen, og vi lægger os hver dag i selen for at give kunderne den helt rigtige serviceoplevelse på Øresunds flydende bro, siger Peter Kesting, som peger på, at kombinationen af hyppige afgange døgnet rundt og den meget høje driftsstabilitet på ruten er med til at gøre Helsingør Helsingborg overfarten meget attraktiv for et effektivt fragterhverv.





For at imødekomme den stigende efterspørgsel valgte HH Ferries Group fra 1. december sidste år at udvide kapaciteten ved at øge antallet af afgange med Hamlet. Tilbuddet er blevet vel modtaget - ikke mindst af fragtkunderne, som via Hamlet’s udvidede sejlplan har fået flere afgange pr. døgn til rådighed.