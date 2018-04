Interaktive online-kurser er blevet populære

Tirsdag 3. april 2018 kl: 12:05

Af: Redaktionen I løbet af første kvartal af 2018 har 182 søfarende deltaget på det lovpligtige Paragraf 16 arbejdsmiljøkursus og/eller dansk søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer eller skibsførere. 103 af de 182 deltog på et online kursus og benyttede den nye mulighed for en interaktiv version af kurset med en godkendt underviser, som hele tiden er på linjen. Både rederier og søfarende er glade for den nye mulighed, og den nye måde at afholde kurserne på er en markant forbedring for begge parter.Det er en meget mere fleksibel løsning for rederierne, som både reducerer rejseudgifterne og giver let adgang til de nødvendige kurser, og de søfarende behøver ikke bruge deres arbejdstid om bord på at leve op til kravene. For de søfarende giver det mindre tid væk fra familien og lettere adgang til kurserne, da det eneste krav er en solid internetforbindelse.Finske Mikko Hassinen, som er vedligeholdelsesmester hos Maersk Drilling, deltog på et kursus i januar og forklarer her fordelene.- Som offshore medarbejder med arbejdsplads langt fra hjemmet sætter jeg høj pris på min velfortjente hjemmeperiode, så det kan være svært at få et kursus til at passe ind i min fritid. Denne gang var det dog anderledes, da jeg tog kurset hjemmefra. I stedet for at rejse til Danmark for at deltage på det lovpligtige kursus fulgte jeg børnene i skole om morgenen som sædvanlig og brugte så dagen foran computeren, siger Mikko Hassinen og fortsætter:- Det var en god undervisningsoplevelse - ikke kun fordi det gav mig tre aftener hjemme ved familien - men det var også en effektiv måde at gennemføre undervisningen på, og jeg kunne interagere med både underviseren og de øvrige deltagere fra hele verden. Jeg synes at online kurser er et stærkt alternativ til klasseværelsesundervisning.Ifølge Jakob Ullegård, der er direktør hos Danske Rederier, er det også grunden til, at så mange rederier og søfarende vælger denne løsning. I 2017 var der klart flest kursister i første kvartal. Alligevel har man i første kvartal i 2018 oplevet en stigning på 25 procent i antallet af søfarende, der har taget kurserne. Det vidner om, at de interaktive online kurser er succes, hvor de søfarende modtager de relevante certifikater pr. e-mail på den sidste kursusdag.- Vi ved, at både rederier og de søfarende har været på jagt efter en løsning, som ikke medfører store udgifter og er meget mere fleksible. Vi kan med sikkerhed sige, at vores nye kurser imødekommer dette behov, og at den interaktive metode sikrer stort udbytte for deltagerne. Vi forventer, at vores kurser i de næste måneder bliver fyldt og ser frem til at vise fordelene ved vores online kurser til endnu flere rederier, siger Jakob Ullegård.