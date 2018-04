Vognmand fik tre forskellige af samme mærke

Tirsdag 3. april 2018 kl: 11:40

Af: Redaktionen Der er tale om to tre-akslede Volvo FH 500 og en fire-akslet Volvo FM 500.Den førte er en Volvo FH 500 leveret med Globetrotter førerhus, Volvo Dynamisk Styring, Norges-bogie, New York-førerhuspakke, originale lædersæder, 10 tons foraksel, DAB radio og Work Remote. Bilen er opbygget som krantrækker med en Hiab X-HiPro E-6 og fly-jib 100X-5 hos Sawo i Århus.Den næste er en Volvo FM 500 leveret med Globetrotter førerhus, fuld luftaffjedring, I-Shift automatgearkasse, el-hydraulisk styrbar fjerde aksel, Komfort+ førerhuspakke, originale lædersæder, Volvo Dynamisk Styring, fladskærm med DVD, bak- og læssekamera, Work Remote og køleskab. Den er opbygget med frontmonteret HMF 2120-K5 kran og tre-vejs wirehejs hos HMF i Galten.Den tredje og sidste i denne omgang er Volvo FH 500 bogietrækker til kørsel i Norge samt kørsel med tipsættevogn i Danmark.Bilen er leveret med New York-førerhuspakke, originale lædersæder, køleskab, Work Remote, fuld luftaffjedring, I-Shift gearkasse, DAB-radio og Norgesbogie. Den er opbygget med stor tank i venstre side samt hydraulik- og værktøjskasse i højre side.Alle biler er lakeret hos Ringvejens Autolakereri i Silkeborg.Bilerne er leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center i Aarhus.