Politiet fik tag i palletyve på tankstation

Tirsdag 3. april 2018 kl: 11:09

Af: Redaktionen Manden kontaktede politiet, der sendte en patrulje af sted. Politiet standsede varebilen på en Circle K-tankstation og kunne konstatere, at der var 27 euro-paller i varevognen.Tre mænd på henholdsvis 22, 28 og 29 år blev sigtet for tyveri. Føreren af varebilen, en 22-årig mand blev endvidere sigtet for at have ført uindregistreret varebil samt for overtrædelse af våbenloven, da politiet fandt et boldtræ i bilen.













