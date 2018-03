MAN TGE kan blive helt elektrisk

Tirsdag 27. marts 2018 kl: 15:56

Af: Redaktionen Ifølge tyske eurotransport.de vil MAN TGE med elmotor og batterier have en rækkevidde på 160 km. Lasteevnen vil være på 950 kg og 1.700 kg i henholdsvis 3,5 ton-udgaven og 4,25 ton udgaven.









MAN eTGE vil blive leveret med en synkron-motor på 100 kW med et drejningsmoment på 290 Nm med træk på forakslen. Højeste hastighed vil være på 90 km/t. Energiforbruget vil ligge på 20 kWh pr. 100 km.









Med en rækkevidde på 160 km vil eTGE kunne passe ind i de fleste transportsystemer, da over to tredjedele af varebilerne i TGE's klasse kører under 100 km dagligt frem og tilbage.









Med en 36kWh batteri vil eTGE kunne tre fjerdedele af alle transporter med varebiler i byerne.

















