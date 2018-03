Godsmængderne stiger fortsat i havnen i Hirtshals

Onsdag 28. marts 2018 kl: 01:00

Rutenettet på Hirtshals Havn udvikles løbende og havnen besejles i dag af ruter med følgende destinationer:

Kristiansand, Norge

Bergen, Norge

Stavanger/Risavika, Norge

Langesund, Norge

Larvik, Norge

Göteborg, Sverige

Zeebrugge, Belgien

Torshavn, Færøerne

Seydisfjordur, Island

Af: Redaktionen Havnen i Hirtshals er kendetegnet ved ro/ro-trafik på færger og rutebåde, og den samlede trafik af lastbiler og løstrailere nåede i 2017 over 142.000 enheder. Det er ny rekord med en vækst på 1,9 procent i forhold til trafikken 2016.Bil- og passagertrafikken på færgerne mellem Hirtshals Havn og destinationerne i Norge, Island samt på Færøerne har ligget på det forventede niveau. Der blev således i 2017 overført mere end 2,4 millioner passagerer og over 730.000 personbiler.- I en samlet betragtning fremviser havnen fortsat positive takter og med den stabile organiske vækst på godsområdet kan vi konstatere, at vores strategiske prioriteringer bliver dokumenteret i de resultater vi når. Vi vil således fastholde en fokusering på at konsolidere havnens markedsposition på transportområdet som et intermodalt logistikcenter, siger bestyrelsesformand i Hirtshals Havn, Anker Laden-Andersen.Han peger på, at det særligt er bemærkelsesværdigt, at væksten i godstransporten samt den realiserede bil- og passagertrafik er opnået i et år, hvor færger har været taget ud af drift for ombygning til større kapacitet, samt hvor der har været driftsforstyrrelser på enkelte ruter. Yderligere har den norske krones kurs givet udfordringer for passagertrafikken, idet nordmændenes rejser mod Danmark og det øvrige Europa er blevet forholdsmæssigt dyrere hen over 2017.Hirtshals Havn har over de seneste år fokuseret på at skabe vækst inden for forretningsområdet maritim service, som over den seneste årrække har været kendetegnet ved etablering af nye virksomheder. Yderligere har aktivitetsniveauet i sektoren også i 2017 udvist en positiv væksttendens.Ligeledes er der hos havnen væsentlige forventninger til udviklingen i fiskeriet, der over de seneste år har fremvist stabilitet efter nogle forudgående år med nedadgående tendens. Forventningen er naturligt begrundet i de væsentlige midler havnen investerer i udvikling af fiskeriområdet.- Med udgangspunkt i aktivitetsniveauet i 2017 og den rekord store godstransport over havnen, har vi begrundede forventninger til en fortsat positiv udvikling i 2018. Med basis i den række initiativer vi har sat i søen over de seneste år, især i 2017, ser vi tydelige perspektiver for den fortsatte vækst over de kommende år, siger Anker Laden-Andersen.