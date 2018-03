Norsk rederi køber grund i Hirtshals

Tirsdag 27. marts 2018 kl: 23:00

Af: Redaktionen Arealet skal huse et nye lagerhaller og et storkøkken. Køkkenet skal levere mad til færgerne. På længere sigt har Color Line planer om at opføre kontorbygninger på grunden.





Det skriver TV2 Nord.













