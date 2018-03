Broselskab har lagt rekordregnskab på bordet

Tirsdag 27. marts 2018 kl: 18:00

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den samlede vejtrafik på Storebæltsforbindelsen gav Sund & Bælt en indtægt på 3.164 millioner kroner i 2017. Personbiltrafikken voksede med 2,8 procent, mens lastbiltrafikken steg med 4,8 procent. I gennemsnit passerede godt 35.000 køretøjer broen hvert døgn.- Trafikvæksten i 2017 er fortsat højt, selvom en våd sommer har påvirket danskernes lyst til at holde ferie herhjemme. Det fortsat lave renteniveau har samtidig bidraget til, at vi kan præsentere et solidt årsresultat, som både gør os i stand til at betale udbytte til staten på godt 1,4 milliarder kroner og afdrage 1,0 milliarder kroner på gælden i A/S Storebælt. Det er meget tilfredsstillende, siger Sund & Bælts administrerende direktør Mikkel Hemmingsen.Koncernens renteomkostninger var 63 millioner kroner lavere end i 2016, hvilket primært skyldes lavere renteniveau og lavere gæld. Resultatet før dagsværdiregulering og skat, men inklusiv andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i perioden et overskud på 2.111 millioner kroner, hvilket er 313 millioner kroner bedre end i 2016.Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet påvirker resultatet positivt med 1.176 millioner kroner mod en udgift på 617 millioner kroner i 2016. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 2.629 millioner kroner.- Vi afslutter nu det første hele år med vores nye forretningsstrategi, hvor der er igangsat en digital transformation af vores virksomhed for at opnå en mere effektiv drift. Det er en langsigtet plan, men vi kan allerede nu se de første resultater af arbejdet, og dermed også grundlaget for de kommende besparelser på drift og vedligehold. Interessant er det også, at både danske og internationale samarbejdspartnere viser stor interesse for vores digitale strategi og ønsker at være del af en bredere videndeling, siger Mikkel Hemmingsen.For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 1,0 milliarder kroner på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2017 var på 20,3 milliarder kroner. Tilbagebetalingstiden er forlænget med fire år i forhold til 2016 og udgør nu 34 år. Det skyldes prisnedsættelsen på Storebælt fra 1. januar 2018 og medfinansiering af udvidelsen af den fynske motorvej. Gælden ventes at være betalt i 2032.Sund & Bælt Holding A/S forventer at kunne udlodde et ekstraordinært udbytte til staten på 1,452 milliarder kroner på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Udbytte består af 1,2 milliarder kroner til Infrastrukturfonden og 252 millioner kroner til finansiering af udvidelsen af den fynske motorvej Efter denne udlodning vil Sund & Bælt samlet have udloddet 5,652 milliarder kroner til staten.- De lavere priser for at passere Storebælt betyder, at det nu koster fra omkring 31 kroner efter skat for en pendler at komme over Storebælt. Vi har en forventning om, at det vil betyde en stigning i antallet af danskere, som vælger at pendle over broen mellem arbejde og bolig i det kommende år, vurderer Mikkel Hemmingsen.Prognoserne for dansk økonomi peger i retning af en svag stigning i væksten og en moderat stigning i inflationen. Denne udvikling påvirker koncernens forventninger til trafik og omsætning positivt i 2018. Omvendt vil konsekvensen af Folketingets beslutning om at sænke prisen på Storebæltsbroen over en årrække med 25 procent medføre en reduktion af omsætningen på ca. 400 millioner kroner i 2018. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat vurderes for 2018 at blive et overskud på niveauet 1.650 - 1.800 millioner kroner.