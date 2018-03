- Den anden er magen til den første

Tirsdag 27. marts 2018 kl: 16:00

Af: Redaktionen Den nye Scania er opbygget med tryktank i rustfrit stål på 28 kubikmeter fordelt i fire rum, mens den fire-akslede påhængsvogn, der rummer 40 kubikmeter, ligeledes er bygget helt i rustfrit stål. VM Tarm har stået for den komplette opbygning inklusiv maling, mens Albjerg’s Maskintec i Stenstrup på Fyn har leveret blæser- og kompressoranlæg til vogntoget.







Stiholts lastbilsælger, Lars Pedersen, er manden bag handlen, der også omfatter en seks-årig reparationsaftale med udvidet drivlinedækning.



Ud over at være opbygget i rustfrit stål udmærker opbygningen sig ved at være meget let, så det komplette vogntog har en egenvægt på præcis 19 tons køreklar, hvilket giver en lasteevne på 37 ton. VM Tarm har stort set leveret vogntoget nøglefærdigt inklusiv dekoration og syn til Stiholt i Thisted inden slutklargøring og levering til Mollerup Mølle.