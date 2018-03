Færgerederi fremlægger rekordregnskab

Af: Redaktionen Omsætning på 1,1 milliarder kroner ligger 4,3 procent over resultatet for 2016.Blandt de primære årsager til de flotte regnskabstal er en fortsat stærkt stigende interesse for de danske øers turismeprodukt, og at markedsføringen af den nye prissætning til øerne har givet pote. Således har opgørelsen af årets trafiktal vist, at der for fjerde år i træk er vækst i færgetrafikken til samtlige øer, som Færgen sejler til. Der er tale om henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Fyn Langeland og Lolland. På ruterne Ystad-Rønne, Kalundborg-Samsø og Esbjerg-Fanø er der endda tale om trafikrekorder.





Det er samtidig lykkes Færgen at sikre vækst på alle kundesegmenter i rederiet, da både antallet af overførte passagerer, personbiler, lastbiler og busser er steget. For branchens primære trafikparameter i form af antallet af personbiler er der tale om en stigning på 6,3 procent siden 2016. Ligeledes er antallet af overførte passagerer i vækst med 4,3 procent, mens antallet af overførte lastbiler og busser er steget med henholdsvis 0,7 procent og 5,2 procent sammenlignet med året forinden.





- Det gør mig meget fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden, at der er vækst i trafikken til alle de øer, som Færgen sejler til. Det bekræfter mig i, at rederiet har ganske mange ben at stå på og dermed et meget solidt fundament. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at Færgen også fremover vil være en god og konkurrencedygtig forretning - også uden besejlingen af Bornholm, siger John Steen-Mikkelsen, der er administrerende direktør i Færgen.





At kunderne ikke kun er glade for de danske øer, men også selve færgeoplevelsen bliver understreget af Færgens kundetilfredshedsundersøgelser, som ligeledes viser det bedste resultat nogensinde. I 2017 svarede 17.919 passagerer på spørgsmål om en lang række forhold forbundet med rejsen, og den samlede vurdering endte på 4,27 af 5 mulige point.





Ligeledes modtog Færgen i oktober 2017 prisen som Danmarks bedste passagerrederi i forbindelse med Danish Travel Awards. Her er tale om en branchepris, hvor afgørelsen stammer fra passagerernes egne vurderinger.







Færgen overdrager 1. september 2018 besejlingen af Bornholm til Bornholmslinjen som følge af et offentligt udbud. Det har betydet, at Færgen må sige farvel til et større antal medarbejdere på Bornholm, ligesom rederiet står foran en flytning af rederiets hovedkvarter fra Rønne på Bornholm til Svendborg på Sydfyn.





Om Færgen

Færgen er Danmarks største ø-rederi og sejler til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Fyn, Langeland og Lolland via i alt syv forskellige ruter. Færgen står desuden bag bookingportalen Dansk Ø-ferie, der samler alle de bedste oplevelser på de danske øer ét sted og gør det muligt at booke både transport, ophold og oplevelser hjemmefra. Det sker blandt andet via såkaldte ø-hop, hvor ophold på flere øer kan kombineres og finde sted under én og samme rejse.











