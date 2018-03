Skagen Havn lander endnu en stor kontrakt

Tirsdag 27. marts 2018 kl: 14:12

Af: Redaktionen - Det er yderst glædeligt, at det på kort tid er lykkedes at få endnu én af hjørnestenene i den fremadrettede fysiske etablering af Skagen havneudvidelse Etape 3 til at falde på plads. Vi glæder os over at kunne være med til at skabe en ny infrastruktur omkring industrifiskeriet, der kan give vækstpotentiale og nye muligheder for FF Skagen, siger Willy B. Hansen, der er administrerende direktør for Skagen Havn.FF Skagen A/S, der har en årlig omsætning på over 2 milliarder kroner og er blandt verdens største producenter af fiskemel og fiskeolie med eksport til over 60 lande, har fabrik direkte ved kajkanten på Skagen Havn. Når Etape 3-arealet står klar til brug forventes FF Skagen A/S relativt hurtigt at udnytte kajkapaciteten til at øge godsmængderne fra kaj på både fiskeolie og fiskemel.- Med indgåelse af denne aftale med Skagen Havn fremtidssikrer vi udviklingen af FF Skagen på Skagen Havn, hvor vi ser frem til at udvide vores virksomhed på mel og olie området. Med nye faciliteter på havnen skaber vi muligheder for yderligere vækst, siger Jens Borup, der er bestyrelsesformand for FF Skagen A/S. Han er meget positiv over, at det er lykkedes havnen og kommunen at komme i mål med udvidelsen.- Det har en solid afledt effekt på flere af værdikæderne på Skagen Havn, at én af havnens største kunder arbejder så fokuseret på vækst og udvikling. FF Skagen A/S er dermed med til at understøtte udviklingen af Skagen Havn som Europas største center for pelagisk fiskeri. Ligesom eksisterende og kommende aktiviteter styrker havnens position som Danmarks største fiskerihavn, supplerer Willy B. Hansen.Det er anden gang på kun en uge, at Skagen Havn melder om kontraktunderskrivelse med stor aktør på det kommende Etape 3-areal. I sidste uge meldte Skagen Havn om kontraktunderskrivelse med Pelagia, der indbefatter et areal på ca. 38.000 kvadratmeter.Skagen Havn har siden 2006 undergået en væsentlig ekspansion med store landudvidelser for at imødekomme den stigende efterspøgelse fra kunder og for at have kapaciteten til at skabe nye forretningsområder.





Det primære formål med den aktuelle Etape 3 er at skabe større og bedre rammer for aktører i relation til fiskeriet. Med seneste underskrevet lejekontrakt er Skagen Havn nu endnu et skridt videre i forhold til den fysiske etablering af det nye areal, som forventes at stå klar til udnyttelse i løbet af 2020.





