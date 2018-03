Dansk kranproducent sætter omsætningsrekord

Tirsdag 27. marts 2018 kl: 12:32

HMF er netop på vej til at lancere sin største kran nogensinde HMF 9520.

Vækstambitionerne fortsætter



Fakta om HMF Group A/S:

Etableret 2011 som et 100 procent ejet datterselskab af Højbjerg Maskinfabrik A/S, der blev etableret i 1945

590 ansatte

Højbjerg Maskinfabrik A/S ejer HMF Group A/S, der har datterselskaber i Tyskland og England, divisioner i Danmark og Norge samt over 50 distributører. Derudover ejer virksomheden Højbjerg Maskinfabrik Ejendomme A/S

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi har de senere år investeret massivt i udbygning af fabrikken i Aarhus, og produktionen er blev standardiseret gennem ny, avanceret robotteknologi. Vi har desuden investeret kraftigt i produktudvikling og fokuseret hovedsagelig på lastbilmonterede kraner, så vi i dag står med et innovativt og konkurrencedygtigt produktprogram, siger koncerndirektør Brian Stage, HMF Group A/S.HMF Group A/S er med 590 medarbejdere i dag en af verdens førende leverandører af lastbilmonterede kraner. I 2017 skabte de en omsætning på 1.019 millioner kroner og et overskud på 71,8 millioner kroner. HMF vil investere overskuddet i ny produktionsteknologi, øget innovation og sikring af et tæt kundefokus for at sikre nye, danske arbejdspladser.HMF Group A/S har i en lang årrække opbygget et forhandlernet, som har gjort den danske virksomhed til en international spiller med forhandlere og faste kunder i over 50 lande.HMF har en klar ambition om fortsat at sætte dagsordenen i branchen og fremadrettet vokse endnu mere. Der skal udvikles nye produkter i tæt samarbejde med kunder og distributører - og det skal tage direkte afsæt i markedets behov. Udviklingen går mod mere avancerede kraner og indførelse af ny teknologi.- Vi har et solidt fundament at bygge på og vi opruster både på teknologi- og innovationsfronten. Derudover ser vi et behov hos vores distributører og kunder for en totalleverandør på selve monterings- og rådgivningssiden, så også her foretager vi store investeringer og har netop etableret en helt ny afdeling til dette, siger Brian Stage og fortsætter:- Med de gode erfaringer HMF allerede har kombineret med vores fremtidsvisioner, tør jeg godt love, at vores kunder kan se frem til mange spændende kraner i fremtiden fra HMF, der har Power to lift.