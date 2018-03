Beskæftigelsen sætter rekord

Tirsdag 27. marts 2018 kl: 12:00

Opsvinget i fare



Af: Redaktionen De seneste tal for beskæftigelsen fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen fra december 2017 til januar 2018 steg med 7.200 til 2.728.800 lønmodtagere, hvilket er rekord.- Det er en god nyhed, for den stigende beskæftigelse viser, at der fortsat er opdrift, vækst og optimisme i dansk erhvervsliv. Men jeg ville nu lade champagnen blive i køleskabet i denne omgang. For ledige har kun i lille udstrækning bidraget til at løfte beskæftigelsen, og den vigende afgang fra ledighed til job lægger gift ud for en fortsat økonomisk vækst. Der er tusindvis af virksomheder, som mangler arbejdskraft, og det er svært at se, at den i nævneværdig grad skal komme fra ledighedsreserven, siden det ikke har været tilfældet indtil nu, siger Peter Halkjær, der er arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv.Peter Halkjær peger på, at der på papiret er over 100.000 ledige lige nu, men ledighedsudviklingen er mere eller mindre gået i stå.- Ledigheden har for længst nået et niveau, hvor den er svær at drive længere ned. Det er derfor afgørende, at der snart kommer tiltag fra politisk hold, som kan øge udbuddet af arbejdskraft. Hvis ikke det sker, så risikerer vi at sætte opsvinget over styr. Er der ikke arbejdskraft nok til virksomhederne, så løber opsvinget tør for brændstof og går i stå. Tidligere reformer har fået arbejdsudbuddet i vejret, men desværre ikke i det omfang, som der er behov for, siger Peter Halkjær, der peger på, at lempeligere adgang til udenlandsk arbejdskraft kan løse en del af udfordringen på den korte bane.- Udenlandsk arbejdskraft har den fordel, at den kan træde til meget hurtigt. Det vil også give mening at stramme kursen over for ledige, der reelt ikke står til rådighed for job og aktivering. Men på den lange bane bør politikerne se på tiltag så som en justering af pensionsalderen. Og potentialet for at rekruttere fra grupper, der typisk er på kanten af arbejdsmarkedet som for eksempel flygtninge, mennesker med handicap og ledige med andre udfordringer, er heller ikke udtømt. Vi må huske på, at det er en kæmpe gevinst for både samfundet og den enkelte, når man går fra passiv forsørgelse og så i arbejde. Det er faktisk sådan, at hvis en ledig kommer i arbejde, så giver det en gennemsnitlig gevinst til statskassen på 290.000 kroner årligt, siger Peter Halkjær.Om det er muligt at tiltrække arbejdskraft fra andre lande afhænger af, hvordan situationen i disse lande er. Stigende aktiviteter i eksempelvis Polen har blandt andet betydet, at polske arbejdere, der har været beskæftiget i andre lande, er søgt hjem igen.