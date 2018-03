DAF Trucks har 90 år bag sig

HISTORIEN OM HOLLANDSKE LASTBILER:

Mandag 26. marts 2018 kl: 11:06

DAF fortæller selv:

Den talentfulde Hub van Doorne åbnede sit lille værksted i et hjørne af det lokale bryggeri Coolen i Eindhoven. Til at begynde med udførte han svejse- og smedearbejde for kommunen og for lokale virksomheder som f.eks. pære- og radioproducenten Philips. Den store depression – og broderen Wim – inspirerede Hub van Doorne til at udvide forretningen. Han omdannede sit værksted til en anhængerproduktionsvirksomhed i 1932 og ændrede navnet til Van Doorne's Aanhangwagen Fabriek (Van Doornes påhængskøretøjsfabrik), forkortet til DAF. Takket være de svejsede chassiser og de deraf følgende høje nyttelaster skilte de anhængere og sættevogne, der forlod den lille fabrik, sig ud fra konkurrenterne. At svejse chassiserne var en unik innovation, som gjorde anhængerne markant lettere. En anden unik innovation var DAF containeranhængeren, der blev introduceret i 1936, og som var designet til hurtig læsning og aflæsning af containere fra en jernbanevogn. Den var et meget tidligt eksempel på intermodal transport og gjorde DAF til en af verdens første leverandører af containeranhængere.





En ny lastbilvirksomhed ser dagens lys

I 1949 blev den første DAF lastbil fremstillet, og virksomheden ændrede navn til Van Doorne's Automobiel Fabriek. Et år senere blev der bygget en fabrik dedikeret til fremstilling af lastbiler, og tre, fem og seks ton tunge lastbilchassiser var de første, der rullede af samlebåndet. Det var starten på den lastbilvirksomhed, vi kender i dag.





Førende inden for motorproduktion

I starten monterede DAF Hercules og Perkins benzin- og dieselmotorer i deres lastbiler, men i 1957 begyndte virksomheden at designe og fremstille de første originale DAF motorer. To år senere forbedrede DAF DD575 dieselmotoren ved at tilføje en turbolader og føjede således endnu en fantastisk bedrift til deres imponerende cv. DAF introducerede som de første i branchen turbo-intercooling i 1973. Teknologien blev oprindeligt udviklet med henblik på at imødekomme kravet om højere motoreffekt og lavere brændstofforbrug, men den skulle vise sig at være uundværlig i bestræbelserne på at opnå renere udstødning. I 1980'erne lancerede DAF ATi (Advanced Turbo Intercooling), som sikrede yderligere effekt- og effektivitetsforbedringer takket være en endnu mere sofistikeret indsprøjtningsteknologi og en optimeret udformning af forbrændingskammeret.





I 2005 præsenterede DAF PACCAR MX motoren, som nu er at finde i alle DAF's tunge lastbiler og i over 40 procent af alle Kenworth og Peterbilt lastbiler. Den nyeste generation af MX-13 og MX-11 motorer er højeffektive motorer med lave omdrejningstal, intelligente drivlinjer og ydedygtige bagaksler, som gør det muligt at opnå et højt moment ved et imponerende lavt motoromdrejningstal og dermed uforlignelig brændstofeffektivitet og optimal chaufførkomfort. Sammen med avancerede køretøjssoftwarealgoritmer, en fantastisk aerodynamik og et nyt, kompakt efterbehandlingssystem giver disse DAF innovationer en forbedret brændstofeffektivitet på imponerende 7 procent. Det er den største brændstofeffektivitetsforbedring i virksomhedens historie.





Førerhuse sætter nye standarder

De første DAF lastbiler, der blev fremstillet fra slutningen af 1940'erne til starten af 1950'erne, forlod fabrikken som et simpelt chassis med det karakteristiske kølergitter med syv kromstænger foran motoren og et midlertidigt chaufførsæde i træ. DAF chassiset blev derefter transporteret hen til en karosseribygger, hvor der blev monteret et standardførerhus eller et lokalt fremstillet førerhus. I 1951 introducerede DAF sit eget førerhus med runde hjørner og et skråt kølergitter, der forbedrede aerodynamikken. Chaufførkomforten blev forbedret med introduktionen af et affjedret sæde.





Og i 1960'erne forbedrede DAF så chaufførkomforten endnu mere med det første førerhus designet til international transport. DAF 2600 bød på to senge og vinduer hele vejen rundt. Det gav en rummelig følelse i førerhuset og et optimalt overblik over vejen. Servobremser og servostyring gjorde chaufførens krævende job nemmere. I dag betragtes DAF 2600 som verdens allerførste lastbil til international transport. I 1969 var DAF en af de første producenter til at introducere en vippemekanisme til modellen med førerhus over motoren, hvilket gjorde det betydeligt nemmere at udføre vedligeholdelse.





Med introduktionen af Space Cab førerhuskonceptet i 1988 understregede DAF sin position som en af verdens førende lastbilproducenter med både driftsomkostninger og chaufføren i fokus. Med det bemærkelsesværdige Space Cab førerhuskoncept satte DAF igen nye standarder for førerhusstørrelse og chaufførkomfort inden for international transport. Og i 1994 introducerede DAF så det endnu større Super Space Cab førerhus og fortsætter således med at være den målestok for chaufførkomfort og rummelighed, som alle sammenligner sig med.





DAF blev en del af PACCAR Inc.

I 1996 blev DAF en del af PACCAR Inc. Lige siden har DAF bevaret sin førerposition inden for global teknologiudvikling med innovationer på lastbil- og motorområdet og en række avancerede anlæg.





DAF lancerede de nye LF, CF og XF serier i 2001 og 2002, den prisbelønnede XF105 model i 2005 og Euro 4 og 5 programmerne i 2006. I 2013 påbegyndtes produktionen af en komplet serie af nye, ultrarene Euro 6 modeller. Og i 2017 blev den nye CF og den nye XF kåret til "International Truck of the Year 2018" på grund af deres klasseførende transporteffektivitet og deres imponerende brændstofeffektivitetsforbedring på 7 procent. Samme år blev den nye LF kåret til "Commercial Fleet Truck of the Year" i Storbritannien.





Prisen "International Truck of the Year" er den højeste anerkendelse, man kan opnå inden for lastbilbranchen, og dem har DAF's konstante stræben efter kvalitet sikret virksomheden hele fem af:



1988 – DAF 95

1998 – DAF 95XF

2002 – DAF LF

2007 – XF105

2018 – CF og XF





Udvikling af fremtidens teknologier

I 2015 demonstrerede DAF, hvordan platooning foregår. EcoTwin systemet gjorde det muligt for følgelastbilerne automatisk at følge førerlastbilen, og det resulterede i lavere brændstofforbrug, reduceret CO2-udledning og forbedret trafikafvikling. Takket være EcoTwin systemets succes blev DAF udvalgt til at deltage i den eksklusive engelske platooning test, der fandt sted i 2017. DAF samarbejder tæt med førende teknologiudviklere i Europa i bestræbelserne på at opnå omfattende viden om alternative elektriske og hybride drivlinjer.





Global topklasse

DAF styrer virksomheden globalt i det. 21. århundrede. Virksomhedens brancheførende lastbiler fremstilles i Holland, Belgien, Storbritannien og Brasilien, og de mange DAF produkter sælges af 1.100 uafhængige forhandlere på fem kontinenter.

DAF lastbilerne bakkes op af brancheførende tjenesteydelser fra PACCAR Parts og PACCAR Financial. Flåder supporteres af den bedste havariassistance i Europa, International Truck Service (ITS), og af DAF Connect, som er DAF's avancerede flådestyringssystem.





"DAF tilbyder et komplet program af fantastiske lastbiler, der byder på de laveste driftsomkostninger, den bedste transporteffektivitet og den højeste chaufførkomfort i branchen," sagde Preston Feight, administrerende direktør i DAF Trucks. "Takket være vores fantastiske team på over 10.000 dedikerede medarbejdere, som designer, bygger, sælger og supporterer vores enestående lastbiler, motorer, reservedele og tjenesteydelser, er DAF godt rustet til at bygge videre på den globale succes."





DAF Trucks N.V. – et datterselskab tilhørende den amerikanske virksomhed PACCAR Inc., som er en af verdens største producenter af tunge lastbiler – er en førende producent af lette, mellemtunge og tunge lastbiler. DAF producerer en komplet række af trækkere og forvogne og kan tilbyde det rette køretøj til enhver transportopgave. DAF er også en førende leverandør af tjenesteydelser, herunder MultiSupport reparations- og vedligeholdelseskontrakter, finansielle tjenesteydelser fra PACCAR Financial og en førsteklasses reservedelsservice gennem PACCAR Parts. Derudover udvikler og producerer DAF komponenter som f.eks. aksler og motorer til busproducenter i hele verden. DAF Trucks N.V. har produktionsfaciliteter i Eindhoven i Holland, i Westerlo i Belgien, i Leyland i Storbritannien og i Ponta Grossa i Brasilien samt over 1.100 forhandlere og servicesteder i Europa og i resten af verden.





DAF's historie



1928 Hub van Doorne Machinefabriek en Reparatie-inrichting grundlægges i Eindhoven

1933 Virksomheden begynder at fremstille anhængere

1949 Det første erhvervskøretøj fremstilles

1955 Lastbilchassis nr. 10.000 bygges

1957 DAF motorfabrikken åbner





1958 Den første aksel fremstilles

1959 Den første turboladede DAF motor introduceres

1964 Lastbilchassis nr. 50.000 bygges

1965 Førerhus- og akselfabrikken i Westerlo i Belgien åbner

1972 DAF introducerer som de første i Europa en international assistanceservice (ITS)





1973 DAF er den første lastbilproducent til at introducere motorer med turbo-intercooling

1979 Virksomheden ophører med at fremstille anhængere

1984 Lastbil nr. 250.000 bygges

1985 DAF introducerer Advanced Turbo Intercooling (ATi)

1987 DAF 95 serien introduceres





1987 DAF 95 kåres til "International Truck of the Year 1988"

1993 DAF ændrer navn til DAF Trucks N.V.

1994 Det første Super Space Cab førerhus introduceres

1996 DAF Trucks bliver en del af PACCAR Inc.

1997 DAF 95XF serien introduceres





1997 DAF 95XF kåres til "International Truck of the Year 1998"

1999 Lastbil nr. 500.000 bygges

2001 DAF CF serien introduceres

2001 DAF LF serien introduceres

2002 DAF XF serien introduceres





2001 DAF LF kåres til "International Truck of the Year 2002"

2005 DAF XF105 modellen introduceres

2006 DAF LF og CF Euro 4 og 5 modellerne introduceres

2006 Prototypen af DAF LF hybriddistributionslastbilen præsenteres

2006 DAF XF105 kåres til "International Truck of the Year 2007"





2007 DAF fejrer 50 år med udvikling og produktion af DAF motorer

2007 DAF præsenterer sin serie af særligt miljøvenlige køretøjer (EEV'er)

2008 DAF motortestcenteret åbner officielt

2011 Den nye lastbilfabrik i Brasilien åbner

2011 DAF aksel nr. 2.000.000 bygges på fabrikken i Westerlo





2012 DAF LF, CF og XF Euro 6 modellerne introduceres

2013 Lastbil nr. 2.000 i Taiwan bygges

2015 Lastbil nr. 1.000.000 bygges på DAF Trucks fabrikken i Eindhoven

2016 DAF fejrer 50 år med fremstilling af førerhuse på fabrikken i Westerlo i Belgien

2017De nye LF, CF og XF modeller introduceres





2017 DAF udvælges af den britiske regering til et forsøg med lastbilkonvojkørsel

2017 Det nye lakeringsanlæg til førerhuse i Westerlo åbner officielt

2017 DAF CF og XF kåres til "International Truck of the Year 2018"

2018 DAF fylder 90 år





