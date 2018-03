Scania på Sjælland får ny til det brugte

Af: Redaktionen Thomas Sandahl har en lang karriere inden for transportbranchen og drev i årene 1989 - 2006 sin egen vognmandsforretning, som hovedsageligt kørte distributionskørsel for Transportgruppen (Post Nord). Firmaet havde 16 biler og 22 ansatte.Derefter kom Thomas Sandahl til Frode Laursen som teamleder med ansvar for Storkøbenhavn og Sydsverige.Senest kommer Thomas Sandahl fra Nycscan, hvor han har været ansat i to omgange. Både som salgskonsulent med salg af nye biler samt ansvar for brugte og senest som salgschef for eftermarkedet og som ansvarlig for brugtvogns afdelingen.- Jeg kender markedet, har fingeren på pulsen og har arbejdet med salg af brugtbiler i mange år, så jeg glæder mig meget til at arbejde for et af de førende mærker, siger Thomas Sandahl.Man finder Thomas Sandahl i indskrivningen i Ishøj, hvor han blandt andet skal arbejde sammen med eftermarkedssælgere om reparations- og serviceaftaler på nyere brugte Scania biler med drivlinje garanti.