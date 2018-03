Færgerederi har fået nye ejere

Mandag 26. marts 2018 kl: 10:47

Af: Redaktionen 3i har hidtil ejet 55 procent af aktierne i Scandlines. I forbindelse med salget af aktieandelen har 3i besluttet at geninvestere i Scandlines, så 3i fremover har 35 procent af aktierne, mens First State Investments har 50,1 procent og og Hermes Investment Management 14,9 procent.Scandlines driver to korte færgeruter med høj frekvens mellem Danmark og Tyskland på transportkorridoren mellem Skandinavien og det europæiske fastland. Selskabets otte færger, der betjener fragtvirksomheder og private kunder med over 42.000 afgange årligt.3i og fonde forvaltet af 3i købte i første omgang 40 procent af aktierne i Scandlines i 2007. I 2010 købte 3i yderligere 10 procent fra Deutsche Seereederei og erhvervede de resterende 50 procent fra Allianz Capital Partners i november 2013. Siden 2007 har 3i støttet Scandlines i at transformere en statsejet virksomhed til et “best in class” rederi.





Scandlines har i den forbindelse solgt sine baltiske fragtruter samt ruten Helsingør-Helsingborg og fokuseret forretningen omkring to infrastrukturruter i direkte forlængelse af motorvejene mellem Danmark og Tyskland. Transformationen har også medført investering i selskabet for at øge væksten i kerneforretningen, der består af transport af køretøjer, og modernisering af grænsehandelsbutikkerne.





Scandlines har desuden investeret i grøn teknologi og bygget to nye færger til ruten Gedser-Rostock, hvilket har øget kapaciteten og frekvensen. Selskabet har for nyligt gennemført en 862 millioner euro stor ”investment grade” infrastrukturrefinansiering, hvilket reducerer Scandlines’ langsigtede låneomkostninger betydeligt.





First State, Hermes Investment Management og 3i ønsker at støtte Scandlines’ fortsatte vækst, herunder yderligere investering i grøn teknologi. Som langsigtede investorer vil de tre aktionærer fortsat støtte ledelsen i at levere god kundeservice, sikker drift og optimere de grønne tiltag yderligere.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.