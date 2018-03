- Fynsk fagmesse kårer årets varebil, kranfører, opbygning og transportfirma

Mandag 26. marts 2018 kl: 10:34

Kåring af både årets varebil og opbygning

Årets Varebil er siden 1998 blevet kåret af Motorjournalisternes Klub Danmark (MKD), der i dagene op til Vestfyn Trækker udvælger markedets bedste varebiler. En af dem bliver kåret som Årets Varebil i Danmark 2018, og vinderen offentliggøres på MKD’s stand 25. maj klokken 15. Desuden afholder MCH (Messecenter Herning) konkurrencen Årets Opbygning, hvor de besøgende sammen med syv ekspertdommere finder årets bedste specialbyggede køretøj.





- Konkurrencen er blevet så stor en succes, at vi har valgt at afholde den hvert år. Vurderingskriterierne er blandt andet nyhedsværdi, potentiale, dokumentation, arbejdsmiljø, merværdi og miljøhensyn. 9. maj er deadline for tilmelding, og på Vestfyn Trækkers åbningsdag offentliggøres de tre nominerede. Herefter stemmer publikum den 26. maj, inden vinderen offentliggøres på scenen 16.30, siger projektleder Nikolaj Jørgensen fra MCH Messecenter Herning.







Årets Transportvirksomhed med fokus på sikkerhed

Vognmandsorganisationen DTL kårer Årets Transportvirksomhed 2018 sammen med SOS Dansk Autohjælp, Jyske Finans, MTDK, Codan, Circle K, VBG GROUP, Volvo og Bridgestone.





- I 2018 er temaet sikkerhed. Det dækker over trafiksikkerhed, over reduktion af skader, uheld og forsikringspræmier samt over godt arbejdsmiljø. Og så er sikkerhed også et vigtigt parameter for branding af virksomheden og dermed et aktiv i forhold til medarbejdere og kunder, siger Bettina Stannov, der er marketingansvarlig hos DTL.





Er Tim stadig verdens bedste?

Da Vestfyn Trækker senest blev afholdt, vandt Tim S. Hansen den indledende runde af jagten på verdens bedste kranfører. På blot 96 sekunder gennemløb han forhindringsbanen - forbi de opstillede dunke, under en bom og ned i en tønde.





Efterfølgende slog vognmanden fra Karise alle internationale konkurrenter af banen, da han sidste år vandt verdensmesterskabet i Tyskland. Skal det endnu en gang lykkes en dansker at nå helt til tops? Også i år starter kampen på Sawo’s messestand, hvor kvalifikationsrunden afholdes. Alle interesserede opfordres til at tilmelde sig.





Vestfyn Trækker - Transport & Logistik ved motorvejen i Ejby er årets største transportudstilling. På messen kan man møde over 150 udstillere - herunder en lang række bilimportører, vognopbyggere og forhandlere af øvrigt transportmateriel. Desuden deltager mange udbydere af tilbehør og serviceydelser samt brancheorganisationer og medier. Messearealet er på over 50.000 kvadratmeter.









- Vi har yderligere optimeret messearealet for bedst mulig udnyttelse. Det har givet plads til over 150 udstillere, siger arrangøren, Per Mikkelsen fra VBG GROUP.