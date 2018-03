Letbane melder om god fremdrift

Fredag 23. marts 2018 kl: 13:12

Operationelle Regler:

Letbanetog:

Tekniske regler:

Infrastruktur:

Sikkerhedsledelsessystemet:

Strækningen mod Grenaa:

Af: Redaktionen Aarhus Letbane og assessor arbejder fortsat intensivt på at opnå godkendelse af Odder- og Grenaabanen. Status på de seks områder, som godkendelsesarbejdet omfatter, er:Arbejdet med at lukke assesseringen af de Operationelle Regler fortsætter. Aarhus Letbane besvarer aktuelt spørgsmål fra assessor. Når assesseringen er afsluttet, udarbejdes der en sikkerhedsvurderingsrapport som indgår i ansøgningsmaterialet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Fremdriften i arbejdet er god og kan give letbanens operatør, Keolis, bedre tid til den teoretiske uddannelse af letbaneførerneAnsøgningen for det første letbanetog af typen Tango sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen før påske. Tre uger senere kan ansøgningen for det andet af letbanens to letbanetogtyper, Variobahn, også sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Denne tidsplan er afklaret med assessor og Trafik-, Bygge- og BoligstyrelsenAarhus Letbane er ved at opdatere argumentationen for, hvilke tekniske sikkerhedsregler Aarhus Letbane ønsker skal indgå i ansøgningen. Assessors observationer er besvaret af Aarhus Letbane og opdatering af normerne (regelgrundlaget) for de tekniske regler pågår.Aarhus Letbane forventer at fremsende opdateret dokumentation for infrastruktur og ibrugtagningstilladelse til assessor i første del af april. Derefter begynder assessor at udarbejde sikkerhedsvurderingsrapport til brug for ansøgningAarhus Letbane har fremsendt en plan for opdatering af risikoprofilen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, herunder hvilke rettelser, der vil blive foretaget i dokumenter og ansøgning. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tilkendegivet, at man er enige i, hvilke emner der er væsentligeAnlægsarbejdet på Grenaabanen forventes at være afsluttet med udgangen af april. Aktuelt er der etableret køreledningsanlæg på hele strækningen og alle transformerstationer er testede og klar. Bortset fra mindre arbejder på en række stationer, er det således overvejende testkørsler og godkendelse af strækning og køretøjer, der udestår for strækningen mod Grenaa