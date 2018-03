Transporterhvervet og politikere skal sammen følge op på anbefalinger

TRANSPORTORGANISATION EFTER RAPPORT OM MOBILITET:

Fredag 23. marts 2018 kl: 10:31

Af: Redaktionen Transportorganisationen ITD opfordrer på baggrund af rapporten til, at transporterhvervet involveres meget tæt i de kommende diskussioner om, hvordan vi i Danmark i fremtiden skal håndtere både de udfordringer og muligheder inden for transport og mobilitet, der peges på i rapporten.Rapporten peger klart på, at fremtiden byder på stigende trafik og markant større trængselsproblemer, som ikke vil blive løst af automatiseringen. En fremskrivning til 2030 indikerer en vækst for vejgodstransporten på cirka 12 procent i forhold til 2015, og det bidrager - sammen med end endnu større stigning i personbiltrafikken til øget kapacitetspres på vejnettet.Et afsnit i rapporten omhandler også godstransport. Her fremgår det, at indfasningen af førerløse lastbiler vil kunne ske langt hurtigere end for personbilernes vedkommende. Dels fordi det her er mindre kompliceret, og dels fordi der er store omkostningsbesparelser, som vil være et stærk incitament.



- Rapporten fra ekspertgruppen slår med al ønskelig tydelighed fast, at vejgodstransporten står over for store omvæltninger, men også store muligheder. Den teknologiske udvikling går meget stærkt på vores område, og vores erhverv bliver direkte berørt af de nye teknologier, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.





- Der vil vi i erhvervet også gerne være med til at bane vejen, så vi sikrer langtidsholdbare trafik- og mobilitetsløsninger. Vi ser mange positive udviklingsmuligheder i de trafikale fremtidsscenarier, og vi og vores medlemmer, der har et indgående kendskab til branchens vilkår, vil meget gerne inddrages i et fremtidigt samarbejde om at sikre mobilitet og vækst, siger hun videre.





ITD er gået i gang med at gennemgå rapportens scenarier og vil senere komme med sine anbefalinger til, hvordan der politisk bør følges op.





- Vi glæder os over ekspertgruppens arbejde og resultatet heraf. Det vigtigste for os er, at rapporten ikke kommer til at samle støv på hylden. Nu må vi alle i arbejdstøjet og ruste os til fremtiden, siger Carina Christensen.



