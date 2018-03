Trafikkontrollør fik fortjenstmedalje

Fredag 23. marts 2018 kl: 09:22

Af: Redaktionen - Det er ikke hver dag, man får sådan et skulderklap. Så jeg er da stolt af fortjenstmedaljen, og vil gerne møde personligt op og sige dronningen tak for den, siger Peter Kertesz.I dag er en af Peter Kertesz’ hovedopgaver at holde styr på 1.500 count-down-moduler, udskifte batterier med mere - og sørge for, at passagererne kan se realtiden på standerne ved busstoppestederne. Derudover holder Peter Kertesz øje med, at busoperatørerne har orden i deres reserve-rejsekort-udstyr, så busserne kan køre i garage og få udskiftet ’gearet’, hvis rejsekortstanderne i busserne bryder ned.Peter Kertesz startede sin karriere som buschauffør hos HT i Gladsaxe kommune i december 1977, hvor han i fem år kørte bus i Herlev, Gladsaxe, Lyngby og Bagsværd. I 1982 skiftede Peter Kertesz. til billetkontrollør, et arbejde han passede fornemt i godt ti år. Og i 1992 blev Peter Kertesz. udnævnt til trafikkontrollør, hvilket han er i dag.Peter Kertesz har i de seneste år bidraget væsentligt til opsætning af stoppestedsstandere i Roskildeområdet. Senest har han været med til at sætte nye stoppestedstavler på samtlige stoppesteder på Vest- og Sydsjælland.Peter Kertesz bliver betegnet som venlig, meget hjælpsom, omgængelig. Og så siger han tingene ligeud og gerne tilsat lidt humor.Privat er Peter Kertesz gift, bor i Taastrup og har tre voksne børn.