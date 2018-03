Spøgelsesbilisten var en rumænsk lastbilchauffør

Onsdag 21. marts 2018 kl: 11:57

Af: Redaktionen Politiet fik meldingen fra en anden bilist, som omkring klokken halv et havde set lastbilen køre mod trafikken på motorvejen mod syd omkring afkørsel 40 ved Randers C. Herefter kørte lastbilen med havariblinket tændt frem til tilkørsel 42 ved Randers S, hvor chaufføren kørte op og foretog en U-vending.Her fik en patrulje fat i lastbilchaufføren, der forklarede, at det var hans GPS, der havde ledt ham på afveje, og at han godt var klar over. Da lastbilchaufføren var rumænsk statsborger, fik han en straksbøde for sin forseelse.