Kranproducent sætter sikkerhed og kontrol med et håndtag

Tirsdag 20. marts 2018 kl: 14:24

HiDuo

Hiab X-HiDuo 138

Hiab X-HiDuo 158

Hiab X-HiDuo 188

Hiab X-HiDuo 228

HiPro

Hiab X-HiPro 142

Hiab X-HiPro 162

Hiab X-HiPro 192

Hiab X-HiPro 232

Nogle varianter af de nævnte modeller er dog undtaget.

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen SAF-funktionen gør det hurtigt og nemt for kranføreren at parkere kranen på en sikker og kontrolleret måde. Både parkering og udpakning kan nu udføres med et enkelt betjeningshåndtag, i stedet for individuel betjening af drejning, løftearm og vippearm.SAF-systemet, der har sensorer, som hele tiden følger kranarmens vinkel og position, betyder dermed mindre risiko for skader på kranstammen og hydraulikken. Og for alle, selv de mest erfarne operatører, vil det spare tid på grund af hurtigere parkering og udpakning af kranen.Eventuelt tilbehør som grab og lignende skal fjernes før, SAF kan parkere kranen.SAF-systemet er automatisk inkluderet i Hiab’s CTC (Crane Tip Control - kran tip kontrol), som kan tilvælges på HiPro kraner. CTC- funktionen betyder, at man bevæger kranspidsen vertikalt/horisontalt med et enkelt manøvrehåndtag i stedet for at bevæge de forskellige arme og udskud én efter én. SAF gør brug af de samme sensorer og er derfor en integreret del af CTC.Hiab’s nye SAF-system fås til følgende kraner.