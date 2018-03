Vognmand daffede til Hedensted for at hente et helt vogntog

Tirsdag 20. marts 2018 kl: 12:31

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Forvognen er leveret med en seks-cylindret 12,9 liters Euro 6 motor på 510 hk og en automatiseret 16 trins AS-Tronic-gearkasse med overdrive.DAF’en har et Space Cab CF-førerhus forsynet med elektrisk opvarmede hovedspejle og vidvinkelspejle. Førerhuset er blandt andet udstyret med Luxury Air førersæde med høj ryg, justerbar skulderstøtte og med to varmeindstillinger og taglem i aluminium med manuel styring.Bag førerhuset er der monteret en Fassi 990-kran med flyjip og spil.Den tilhørende to-akslede Kel-Berg kærre er leveret med to 10-tons aksler med tromlebremser. Siderne er udført i aluminiumsprofiler i en højde på 600 mm. Kærren er forsynet med containerlåde og surringsringe.