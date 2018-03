Lastbilchauffør kørte venstre om et helleanlæg

Tirsdag 20. marts 2018 kl: 12:11

Af: Redaktionen Ifølge flere medier står den pågældende chauffør, der kørte i en dansk registreret lastbil, til mindst ét klip i kørekortet og en bøde. Under skærpende omstændigheder kan det ende med en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet.

Asbjørn Vester kører med et kamera monteret i sin lastbil, som han kan slå til med en knap, hvis der sker noget, han mener, det er værd at gemme. Og oplevelsen i sidste uge var ikke blot værd at gemme - men så chokerende, at han mente, der skulle deles med andre på Facebook.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.