Betonvarefabrik kører med tungt læs på ny fire-akslet trailer

Mandag 19. marts 2018 kl: 12:04

Af: Redaktionen Traileren chassis er et Heavy Duty-chassis med længdevanger opsvejst i I-profil i ekstra svær kvalitet ekstra stivhed. Mellem vangerne og i hele trailerens længde er der monteret tætsiddende tværvanger.Bunden er udført i 28 mm hårdttræsplanker, og i hver kantskinne er der monteret 14 sværlast binderinge. Derudover er traileren forsynet med sokler til kæpstokke.I højre side bagerst unde bunden er der monteret en udtræksstige, lige som der er monteret udtræksholder for rotorblink. I bagenden er der også monteret truckbeslag.Traileren er leveret med fire ni tons aksler med skivebremser og luftaffjedring med hæve/ sænkefunktion. Første aksel har løftefunktion.Den nye trailer er leveret af Jacob Jørgensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.