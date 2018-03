Sådan kan en mulig konflikt påvirke transportvirksomhederne

Af: Redaktionen Under en konflikt vil en række funktioner og tjenester i det offentlige blive påvirket eller helt ophøre. Nogle af de funktioner, som er relevante for vejgodstransporten er blandt andet, at muligheden for at søge nye eller fornyelse af godskørselstilladelser og virksomhedskontrol af køre- og hviletid vil blive påvirket.Veterinærkontrollen vil også blive påvirket og måske endda helt ophøre, så transport af levende dyr også vil berørt som følge af, at slagtning indstilles. Det må også forventes, at affaldstransportørerne bliver berørt i større grad, fordi fælleskommunale affaldsselskaber bliver berørt af konflikten.



Ovennævnte er blot et udpluk af de mange konsekvenser, som ifølge ITD vil berøre transporterhvervet, hvis de varslede strejker og lockout’er bliver til virkelighed.





Arbejdskonflikten vil tidligst blive en realitet fra onsdag 4. april. Men forligsmanden kan vælge at udsætte konflikten helt frem til begyndelsen af maj.





