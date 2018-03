Polsk chauffør brugte magnet til at forvirre fartskriveren

Fredag 16. marts 2018 kl: 12:53

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Da Tungvognscenter Syd foretog en nærmere undersøgelse af lastbilen, fandt de en kraftig magnet på den sensor, der sender signal fra gearkassen til lastbilens digitale fartskriver. Med magneten kan optegningen af køre-hviletiden sættes ud af drift.Chaufføren tilstod sit snyd, og endnu en undersøgelse af lastbilens kørselsforløb for den seneste måned viste, at magneten var blevet anvendt over 10 gange.Det resulterede i alvorlige overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne, og den polske virksomhed og chaufføren blev herefter præsenteret for et samlet bødekrav på 275.000 kroner for at få lastbilen frigivet.Det var de umiddelbart ikke i stand til at betale, og politiet tilbageholder lastbilen.Sagen vil blive indbragt for retten, hvor anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi vil kræve en ubetinget frakendelse af chaufførens kørekort i Danmark.