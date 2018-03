Stillads-firma har fået nye kraner

Fredag 16. marts 2018 kl: 12:34

Af: Redaktionen

Kranerne, der er monteret på to MAN-lastbiler, har et armsystem med 15 graders overknæk mellem inderste udligger og knækarmen samt et arbejdsområde på 420 grader





Det giver stor fleksibilitet ved krævende opgaver, hvor pladsen er trang - eksempelvis under porte og gennem vinduer.





HMF 1010K-RC er en radiofjernstyret kran med et enkelt Power Plus ledarmsystem. Kranerne har en kort indbygningslængde, hvilket giver maksimal plads til last på laddet.





Kranspecifikationer:

420 graders arbejdsområde

15 graders overknæk

Hydraulisk rækkevidde på 7,5 meter

