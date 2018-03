Opmærksom bartender fortalte politiet om beruset taxichauffør

Fredag 16. marts 2018 kl: 12:23

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Politiet fik en beskrivelse af taxi’en og sendte en patrulje af sted. Patrulje fik øje på taxien på Lufthavnsvej i Nørresundby. Betjentene i bilen fik stoppet taxichaufføren, som blev bedt om at puste i alkometeret. Det viste, at taxichaufføren havde drukket en del over det tilladte, så han blev anholdt og sigtet for at køre bil i påvirket tilstand.