26-årig mand er blevet dømt for vold mod buschauffør

Fredag 16. marts 2018 kl: 11:07

Vold mod person i offentlig tjeneste

spirituskørsel

kørsel uden at have erhvervet kørekort

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den 26-årige mand fra Faxe kørte derefter ind foran bussen og tvang dermed chaufføren til at standse. Den 26-årige mand steg ud af bilen og gik hen til bussen og banke på ruden ind til chaufføren. Da chaufføren åbnede ruden, tog den 26-årige mand fat i hans krave og slog chaufføren to gange i ansigtet med flad hånd.Under retsmødet i Næstved erkendte den 26-årige mand, at han havde slået chaufføren.Da den 26-årige ikke havde noget kørekort og alligevel kørte bil - endda i alkohol-påvirket tilstand - blev dommen på de nævnte 40 dages fængsel og frakendelse til at føre motordrevet køretøj i tre år.Den 26-årige blev dømt for: