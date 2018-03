Tysk transportkoncern tester elektrisk Actros

Fredag 16. marts 2018 kl: 10:34

Af: Jesper Christensen De 10 første eActros, som vi omtalte her på transportnyhederne.dk tidligere i denne uge, vil blive testet hos udvalgte virksomheder i Schweiz og Tyskland - og Dachser er altså en af dem, der har sikret sig mulighed for at teste de efterspurgte elektriske lastbiler.De forskellige dele til de elektriske Actros er til rådighed og kan masseproduceres i dag, men der er nogle tekniske og økonomiske spørgsmål, som Mercedes-Benz vil have afklaret, inden serieproduktionen går i gang. Det er især lastbilerne aktionsradius i forhold til batterikapaciteten og ladeinfrastrukturen, så lastbilerne kan få energi på batterierne, når de ikke længere kan tanke flydende brændstof.Dachser tager iøvrigt to elektriske Fuso eCanter-lastbiler i brug i løbet af foråret. Den ene af de mindre lastbiler skal køre i Berlin, mens den anden skal køre i Stuttgart, hvor Mercedes-Benz har sit hovedsæde.Mercedes-Benz planlægger en egentlig produktion af eActros i 2021 - altså om tre år.