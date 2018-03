Molslinjens Kombardo Expressen skal også forbinde Rønne og København

Om Molslinjen

Molslinjen råder i dag over fire moderne hurtigfærger på Kattegat - hurtigfærgen Max Mols og de tre superfærger, Express 1, Express 2 og Express 3, der er blandt verdens største katamaraner

Superfærgerne kan tage op til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler samt laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på en overfart

Molslinjen sikrer med Kattegat-ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden en hurtig rejse mellem Sjælland og Jylland

Molslinjen overfører over 1,3 millioner personbilsenheder og næsten 2,8 millioner passagerer om året

Sammen med busselskabet Herning Turist åbnede Molslinjen i sommeren 2017 Kombardo Expressen - en direkte buslinje mellem Aarhus og København

1. september overtager Molslinjen besejlingen af Bornholm

Af: Redaktionen Kombardo Expressen skal til den tid bringe pendlere og andre passagerer hurtigt, billigt og direkte fra Rønne til København. Kombardo Expressen er et samarbejde mellem busselskabet Herning Turist og Molslinjen, som med 150 ugentlige afgange sender passagerer frem og tilbage mellem Aarhus og København.- Når vi har besøgt Bornholm, er vi meget ofte blevet spurgt til Kombardo Expressen, så vi har fornemmet et klart ønske fra Bornholm om, at vi tager buskonceptet med os, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Kombardo Expressen skal køre direkte fra Rønne til København 56 gange om ugen. Busserne vil have Wi-Fi på hele turen, hvor der kan medbringes cykler og barnevogne. Priserne begynder fra 139 kroner, og billetterne er sat til salg.- Det er selvfølgelig oplagt for pendlere begge veje, og så forventer vi, at bornholmerne vil tage flere korte ture til København, og at langt flere vil besøge Bornholm på korte forretningsture og weekendophold. I forbindelse med større begivenheder på Bornholm har vi også mulighed for, at ekspresbussen kan servicere gæsterne hele vejen til begivenheden, siger Jesper Skovgaard.