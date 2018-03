Skibsskroget kom med skib

Fredag 16. marts 2018 kl: 08:51

Af: Redaktionen Blue Water har stor erfaring med at transportere flydende enheder og blev derfor endnu en gang betroet en opgave, som inkluderede heavy lift-transport af et 870 tons flydende skibsskrog. Inden opgaven skulle udføres, undersøgte ingeniører forholdene - eksempelvis vanddybden - i havnen Braila i Rumænien, hvor lasten skulle afleveres- Braila har en beliggenhed, hvor vanddybden varierer alt efter sæsonen. Til en opgave som denne var det vigtigt at chartre et fartøj, som kunne udføre opgaven på trods af de udfordrende forhold, siger Subrata Podder, Transport Engineering Manager fra Blue Water Singapore.Blue Water’s in-house projekt- og befragtningseksperter chartrede skibet »Jumbo Jubilee«, som viste sig at være det ideelle fartøj til opgaven. Efter at have lastet godset ombord blev skroget fæstnet sikkert forud for transporten, som gik til Braila i Rumænien.- Alt gik som planlagt og uden skader på godset. Men endnu vigtigere var det en sikker operation for alle involverede parter, siger Victor Pay fra den tekniske afdeling i Blue Water Singapore, som overværede operationen, da skibsskroget kom om bord på »Jumbo Jubilee« i Vung Tau i Vietnam.