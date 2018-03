Billund Lufthavn skal have ny direktør

Torsdag 15. marts 2018 kl: 12:40

Af: Redaktionen I de knap otte år, hvor Kjeld Zacho Jørgensen har siddet i chefstolen, har Billund Lufthavn oplevet stigende vækst i både omsætning og passagertal. Det er derfor med vemod, at bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersen har taget imod Kjeld Zacho Jørgensens opsigelse.- Vi har jo i bestyrelsen vidst, at hvis Kjeld ikke lige var på forretningsrejse, tilbragte han weekenden i Bergen. Så inderst inde har jeg jo nok tænkt, at det var på lånt tid, at vi havde gavn af Kjeld Zacho Jørgensens store evner som virksomhedsleder. Han har været en visionær og innovativ direktør med et stort engagement, siger bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersen.





Billund Lufthavn markerer sig i dag som Vestdanmarks internationale lufthavn. Antallet af nye ruter stiger, og der er direkte forbindelse til 100 destinationer i Europa og forbindelse til 540 destinationer verden over med ét stop.





- Jeg har haft otte fantastiske år i Billund Lufthavn. En spændende arbejdsplads med engagerede medarbejdere og en udvikling, som jeg har været så privilegeret at være en del af. Men jeg må erkende, at med et arbejde i Billund og familie i Bergen hænger hverdagen ikke rigtigt sammen. Og det har jeg nu taget konsekvensen af. Det har været en beslutning, der har krævet mange overvejelser, men jeg er sikker på, at det er det rigtige at gøre”, siger Kjeld Zacho Jørgensen.





Kjeld Zacho Jørgensen bliver afløst af den nuværende kommercielle direktør i Billund Lufthavn, Jan Hessellund, som i de seneste år har været en del af den strategiske ledelsesgruppe, og derfor har et indgående kendskab til virksomheden.





- Med ti års erfaring i Billund Lufthavn, de seneste to år som direktør, er jeg beæret og glad for den tillid, bestyrelsen viser mig som kommende administrerende direktør. En særlig opgave bliver at føre lufthavnens strategi "Udvikling med vilje" ud i livet. Jeg glæder mig til at få stafetten for en veldrevet virksomhed i et internationalt miljø, siger Jan Hessellund.





Kjeld Zacho Jørgensen fratræder først sin stilling med udgangen af maj, hvorfor der bliver tid til overdragelse til gavn for både medarbejdere og lufthavn.





Bestyrelsesformand Clas Nylandsted Andersen peger på, at Kjeld Zacho Jørgensens mangeårige virke i politiske sammenhænge har været et stort aktiv for Billund lufthavn.





- Han har skabt en stærk organisation. Med Jan Hessellund får vi en adm. direktør, der kan videreføre opgaven, og som selv har siddet med ved vigtige strategiske beslutninger om lufthavnens fremtid, siger Clas Nylandsted Andersen.





