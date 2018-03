Østenvinden har presset is ind i fjordene

Torsdag 15. marts 2018 kl: 12:17

Jyllands Vestkyst:

Limfjorden:

Af: Redaktionen Statens Istjeneste har torsdag udsendt følgende ismelding for de danske farvande:Isfrit.Lemvig havn, spredt drivis mellem 5 og 10 cm tyk kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.

Oddesund, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk kvadderis. Skibsfart uhindret.





Struer – Venøsund, fast is med drivis udenfor mellem 5 og 10 cm tyk kompakt kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.





Struer havn, fast is med drivis udenfor mellem 5 og 10 cm tyk kompakt kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.





Nykøbing Mors Sallingsund, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.





Nykøbing Mors havn, åbent vand, is under 5 cm tyk. Sejlads uhindret.





Skive havn, åben drivis mellem 5 og 10 cm tyk kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.





Skive Fjorden til Lundøhage, åben drivis mellem 5 og 10 cm tyk mellem store isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.





Løgstør farvandet mod øst, meget tæt drivis overvejende mellem 15 og 30 cm tyk med forekomst af tykkere. Sejlads indstillet indtil videre.





Aalborg, fjorden udfor byen, åbent vand, is mellem 10 og 15 cm tyk kvadderis. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller skibe med ringe maskinkraft.





Aalborg til Hals, åbent vand is mellem 10 og 15 cm tyk kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.



Jyllands Østkyst:

Hadsund fjord, spredt drivis mellem 5 og 10 cm tyk små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.



Fyn:

Isfrit.



Sjælland:

Holbæk havn og fjord, spredt drivis mellem 5 og 10 cm tyk overlappende is. Sejlads uhindret.





Frederikssund farvandet nord på mod Frederiksværk, spredt drivis under 5 cm tyk kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.





Fakse Ladeplads havn, åbent vand, is under 5 cm tyk. Skibsfart uhindret.





Fakse Ladeplads bugtens inderste del, åbent vand, is under 5 cm tyk. Skibsfart uhindret.



Lolland Falster:

Nykøbing Falster havn og sund, åbent vand, is under 5 cm tyk. Skibsfart uhindret.





Nykøbing Falster sundet nordefter, spredt drivis mellem 5 og 10 cm tyk kvadderis. Skibsfart uhindret.





Rødbyhavn havn, isfrit.



Bornholm.

Isfrit.





