Tysk mobilitets-udbyder vil også med toget

Onsdag 14. marts 2018 kl: 16:27

Af: Redaktionen Fredag 23. marts lancerer FlixMobility sit nye koncept - FlixTrain - ved et arrangement i Hamburg i Tyskland. Prisen for en billet til FlixTrain begynder ved 9,99 euro - cirka 74,50 kroner - og skal købes via en app eller et FlixBus salgssted i TysklandFlixMobility peger på, at man med FlixBus, som blev introduceret for fem år siden, og nu med FlixTrain fortsat vil ændre den måde, vi mennesker rejser på.

Siden starten er FlixBus-systemet vokset ud over Tysklands grænser og spredt sig til en række lande i Europa, der er forbundet med et net af fjernbusruter, som betjenes af lokale busvognmænd.

Det nye setup med FlixTrain får sin start med en tog-forbindelse fra Hamburg til Düsseldorf og Köln 24. marts. I løbet af året vil sammenlagt 28 destinationer blive tilsluttet FlixTrain.





- Bus og tog supplerer hinanden helt perfekt. Ved at lægge FlixTrain til FlixBus kan vi nu tilbyde prisbilligere rejsemuligheder til endnu flere mennesker, siger André Schwämmlein, der er administrerende direktør og medstifter af FlixMobility.





- Vi viser, hvordan bekvemme rejser over lange afstande ikke behøver at koste så meget, siger han videre.







FlixTrain viil blive integreret i det eksisterende FlixBus-netværk i hele Tyskland. Det vil betyde, at der kommer endnu flere alternativer til rejser i egen bil.







- Vi står for et prisbilligt og miljøvenligt alternativ til bilen, påpeger André Schwämmlein og fortsætter:



- FlixMobility’s målsætning er at få flere mennesker til at rejse sammen med andre på længere rejser. Med vpres netværk, som nu består af både busser og tåg, skaber vi et bæredygtigt koncept for fremtidens mobilitetsløsniger.







Siden lanceringen for fem år siden har FlixBusserne transporteret over 100 millioner mennesker i netværket, der har 250.000 daglige forbindelser. I løbet af 2018 vil FlixMobility fortsætte med at investere i udvidelse af netværket med nye internationale forbindelser og nye destinationer i alle de 27 lande, hvor FlixBus kører i dag.







Ud over Europa vil FlixBusserne begynde at køre i USA i løbet af sommeren med de første forbindelser i Californien og det sydvestlige USA.

















