Enklere priser og billetter i kollektiv trafik i Jylland og på Fyn fra søndag

Onsdag 14. marts 2018 kl: 16:04

Af: Redaktionen Natten til søndag udrulles den efterspurgte harmonisering af priser, rabatter og billettyper til bus og tog vest for Storebælt. Det betyder, at alle DSB’s salgskanaler vil blive lukket for salg klokken 00.00 søndag, mens Rejsekorts udstyr i busser og på stationer løbende opdateres fra klokken 02.00. Det er forventningen, at alle salgskanaler er genåbnet og opdateret med det nye system klokken 04.00 søndag morgenMed reformen forenkles zonesystemet til ét fælles system på tværs af regioner og trafikselskaber. Det betyder, at rejsekort som udgangspunkt bliver den billigste billettype, medmindre man er daglig pendler. I så fald vil pendlerkort fortsat være billigst.



- Vi er glade for, at vi nu kan præsentere en fælles løsning for et enklere og mere gennemskueligt system for passagerer på tværs af bus- og togrejser i Jylland og på Fyn. Med den nye reform vil rejsekort som udgangspunkt være den billigste billet. Derudover bliver det generelt nemmere at gennemskue zoner, priser og rabatter på alle rejser, siger Carsten Hyldborg, der er direktør i FynBus og talsmand for alle parterne i Takst Vest.







Trafikselskaberne vil nøje overvåge den tekniske og praktiske udrulning i løbet af de kommende uger for at sikre en smidig indfasning af de nye priser og billetter i Jylland og på Fyn.





På rejseplanen.dk

Interesserede kan læse mere om Takst Vest på rejseplanen.dk/takstvest







Påkan man se, hvad den nye reform betyder for ens billetpris ved at søge efter en rejse på en dato efter 18. marts.Interesserede kan læse mere om Takst Vest på

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.