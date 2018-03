Ærø Kommune udbyder taxi-kørsel

Onsdag 14. marts 2018 kl: 14:55

Af: Jesper Christensen Da der heller ikke kører busser med forbindelse til de seneste færger, er man henvist til at gå, cykle eller få et lift med andre med bil på øen. Man kan heller ikke regne med, at man kan ringe efter en taxi, hvis man er i byen og har behov for at blive kørt hjem.Ære Kommune har stadig to taxivognmænd med bevilling. Kommune opfordrer til, at man kontakter dem i god tid, hvis man ved, at man skal bruge en taxi, så man kan få afklaret, om man kan blive kørt.Begge taxivognmænd har oplyst, at de har søgt om at få en statslig tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Når de får den tilladelse, må de ikke længere køre almindelig taxikørsel uden at være tilsluttet et kørselskontor.Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet hurtigst muligt at gennemføre et udbud af taxikørslen på Ærø. Det er i henhold til Taxiloven kun kørselskontorer med de nye tilladelser, som kan byde på opgaven. Da det både tager tid at gennemføre et udbud, og der endnu ikke er nogen godkendte kørselskontorer, vil der sandsynligvis være en periode først på foråret, hvor der ingen taxikørsel er i kommunen - heller ikke i dagtimerne.Da alt står og falder med, hvornår de nye tilladelser bliver meddelt og om der er kørselskontorer, som er interesseret i at byde på opgaven, kan Ærø Kommune ikke være mere præcise i forhold til, hvornår der igen er en tilfredsstillende taxidækning i kommunen.Ærø Kommune bliver den første kommune, der benytter sig af den nye taxilovs mulighed for, at kommuner kan tilkøbe sig taxidækning, hvis de vurderer, at behovet ikke bliver dækket på markedsvilkår.Ærø Kommune udbyder dermed taxibetjeningen i kommunen, så kommunen betaler et beløb for, at et taxiselskab betjener kommunens borgere. Det er i henhold til taxiloven kun kørselskontorer, som kan byde på opgaven. Ærø Kommunes beslutning glæder Dansk Taxi Råds direktør Trine Wollenberg.- Det er en udfordring for mange taxivognmænd i yderområderne at drive en vognmandsforretning. Derfor glæder det mig, at Ærø Kommune har valgt at benytte sig af muligheden for at udbyde deres taxibetjening, siger hun.Interesserede kan se Ærø Kommunes udbud