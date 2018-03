Letbanetogene har kørt 80.000 km med en rettidighed på over 99 procent

AARHUS LETBANE GØR STATUS:

Onsdag 14. marts 2018 kl: 14:36

60 nye letbaneførere

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Over 99 procent af alle planlagte afgange mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital i Skejby er blevet gennemført og langt de fleste er kørt til tiden: Letbanens såkaldte rettidighed ligger på 99,1 procent. Det betyder, at 99,1 procent af alle afgange på strækningen mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby er afviklet inden for en tolerance på fire minutter.- En rettidighed på 99,1 procent er i sig selv et fint resultat. Når man så tænker på, at der er tale om Danmarks første letbaneanlæg, der blev taget i brug for mindre end tre måneder siden i en vinterperiode, der har budt på alt fra fygesne til frostgrader, er der tale om en bemærkelsesværdigt stabil drift, siger Aarhus Letbanes direktør Michael Borre, der trådte til ved årsskiftet.For Michael Borre er den stabile opstart og drift et udtryk for, at Aarhus Letbane har bygget et velfungerende og pålideligt letbanesystem.- Der er aldrig tidligere i Danmark etableret en letbane i Danmark. I Aarhus kører letbanen gennem den indre by i et nyt dobbeltspor, der også omfatter et kørestrømsanlæg, nye signalanlæg, perroner og et kompliceret samspil med den øvrige trafik. Selv om det er komplekst, kan vi konstatere, at systemet fungerer godt og stabilt, siger Michael Borre.Letbanens operatør, Keolis, har også stor andel i den stabile drift. På kort tid er det lykkedes Keolis at rekruttere og uddanne mere end 60 nye letbaneførere samt det personale, der overvåger og styrer letbanesystemet fra letbanens kontrolcenter i Banegraven. De nye medarbejdere har på kort tid erhvervet sig de kompetencer, der er med til at sikre en stabil drift af Aarhus Letbane.