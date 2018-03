Aktiv indsats for skibskredit har båret frugt

REDERIORGANISATION KONKLUDERER:

Onsdag 14. marts 2018 kl: 14:06

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen EU-Kommissionen har fremlagt sit forslag uden at ændre på skibes status i regelsættet. Men det er efter Danske Rederiers vurdering endnu usikkert, om EU-Parlamentet og EU’s ministerråd vil vedtage forslaget.Afsættet for ønsket om en tidlig indsats var en rapport fra netop EU-Parlamentet, der anbefalede EU-Kommissionen at gøre op med den ensartede behandling af særligt dækkede skibs- og realkreditobligationer (såkaldte SDOer).Rapporten baserede sig på en opfattelse af, at skibsobligationer var mere risikofyldte end realkreditobligationer. Hvis skibsobligationer flyttes over i en mere risikofyldt klasse af aktiver, vil det betyde dyrere skibsfinansiering i EU og dermed alt andet lige betyde, at en endnu større del af de globale nybygningsordrer finansieres uden for EU primært i Fjernøsten.Mandag 12. marts offentliggjorde EU-Kommissionen første udkast til det relevante direktiv og forordning. Af forslaget fremgår det, at EU-Kommissionen har fastholdt den hidtidige formulering, hvilket Danske Rederider betegner som et stort skridt i den rigtige retning - set ud fra organisationens synspunkt. Ifølge Danske Rederier er det vigtigt for rederiernes finansiering af skibe, at skibskreditobligationer forbliver i det gode selskab med realkreditobligationerne så finansiering til skibe i EU ikke fordyres.- Det er en styrke for hele det Blå Danmark at have et velfungerende skibskreditmarked i landet. Både af hensyn til långivningen til de danske rederier og for at sikre, at kompetencen og de tilknyttede rådgivere er til stede i den danske maritime klynge. Derfor har vi og andre organisationer også arbejdet for, at Kommissionen skulle undlade at følge EU-Parlamentets opfordring og forringe vores velfungerende model for skibsfinansiering, siger Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier.En vigtig del af arbejdet for at undgå forringelser af skibskreditmarkedet i Danmark har været at sikre, at beslutningerne i Bruxelles baseres på fakta og ikke en forkert antagelse.Der er ifølge Danske Rederier ikke fagligt belæg for at anse skibsobligationer for mere risikofyldte end realkreditobligationer. Denne model for finansiering af skibe har vist sig sikker i både gode og dårlige tider. Danske Rederier er ikke bekendt med eksempler på misligholdelse af særligt dækkede obligationer fra finansielle institutter med skibe som sikkerhed. Danske Rederier henviser til en ny rapport fra Boston Consulting Group, som er delvist finansieret af Den Danske Maritime Fond.- Der er ikke tvivl om, at det har været afgørende for det positive udfald af dialogen med Europa-Kommissionen, at den har baseret sig på fakta samlet af velrenommerede og troværdig analytikere. Rapporten fra Boston Consulting Group dokumenterer klart og tydeligt, at det giver mening for EU at fortsætte med at behandle realkredit- og skibsobligationer under et, så det har været et vigtigt afsæt for den danske indsats, siger Erik I. Lassen, der er administrerende direktør i Danmarks Skibskredit.