Mercedes-Benz sætter strøm til Actros

Onsdag 14. marts 2018 kl: 11:28

Op til 25 ton og tre aksler

Af: Redaktionen Efter Mercedes-Benz i 2016 viste sin eldrevne konceptlastbil beregnet til distribution i byområder har interessen været stor hos politikere og hos særligt vigtigt - hos lastbilkøberne. På rekordtid er der kommet en fuldt fungerende, eldrevet lastbil ud fra fabrikken - og de første 10 eksemplarer vil om kort tid blive leveret til kunder, som skal teste bilerne ude i virkeligheden.- Vi samarbejder med vores kunder om at udvikle eActros til et realistisk alternativ, siger Martin Daum, der er administrerende direktør hos Daimler Trucks med Mercedes-Benz som sit største mærke i Europa.Fokus kommer til at være på bytransport. De kortere distancer gør elektrisk transport oplagt og passer til eActros. Samtidig er det netop i byområder, at mindre lokalforurening og støj står højst på ønskelisten.- At høre stilheden fra en eldrevet personbil er én ting. Men når man står ved siden af en stor lastbil, som er helt lydløs, går det op for én, hvor vant til larmen vi er. Det er en sjov fornemmelse, når den ruller videre uden en lyd, siger Martin Hink, der er chef for Mercedes-Benz Trucks i Sverige og Danmark.- Når lastbilerne er lydløse, åbner det op for mulighederne for forskellige former for distributionskørsel om natten i byerne. Og det betyder, at vi mindsker trængslen i byerne om dagen, siger salgs- og marketingchef for Mercedes-Benz Trucks Danmark, Jens Tittel.Mercedes-Benz’ eActros bygges i et antal forskellige test-udgaver med både to og tre aksler og med totalvægt på 18 eller 25 ton. Blandt mulighederne for eftermontering er fast kasse med og uden køl samt lad og tank. Lastevnen bliver sammenlignelig med tilsvarende dieseldrevne lastbiler. Sammenlignet med konceptlastbilen har eActros gennemgået en del ændringer.I alt anvendes elleve batteripakker, og der er så vidt muligt anvendt komponenter, som allerede - eller snart - serieproduceres. 10 kunder i Tyskland og Schweiz skal bruge eActros til distribution af alt fra fødevarer og råvarer til byggematerialer over en periode på et år. Når perioden slutter, leveres bilerne videre til 10 nye kunder for yderligere et års test og evalueringer. Resultatet skal dels anvendes til at optimere og udvikle lastbilerne, men vil også blive publiceret, så interesserede kunder kan planlægge i god tid.Målet er at serieproducere eldrevne, tunge lastbiler til konkurrencedygtige priser i 2021.Teknikken i eActros er baseret på samme chassis som Mercedes-Benz Actros. Lastbilen drives af to 400 volts elmotorer med sammenlagt 335 hk og 485 Nm hver. Udvekslingen transformerer dette til 11.000 Nm hver, hvilket giver en ydeevne, som rigeligt lever op til den, der findes i de dieseldrevne modeller. Elleve batteripakker på i alt 240 kWh giver en rækkevidde på 200 km. Også bilens 24 volts-system får strøm herfra via en jævnstrømsomformer og to separate batterier. Dermed fungerer bilens vitale systemer som bremser, servo, lys og andet fortsat, hvis højspændingssystemet afbrydes eller er defekt. Afhængigt af oplader er ladetiden på eActros mellem tre og 11 timer.