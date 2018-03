Bilen får en større rolle i fremtiden

TRANSPORTMINISTEREN KONKLUDERER EFTER MOBILITETSRAPPORT:

Tirsdag 13. marts 2018 kl: 21:17

Ekspertgruppen bestod af:

Formand: Transportforsker Niels Buus Kristensen, cand.polit. og Ph.D. fra Københavns Universitet. Han er i dag forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo og medlem af Klimarådet. Tidligere har han været direktør for DTU Transport og udviklingschef i COWI

Anette Enemark, Civ.ing. med speciale i fysisk planlægning fra Aalborg Universitet og fagjournalist fra Aarhus Journalisthøjskole. I dag er hun Mobilitetschef i Movia

Maria Wass-Danielsen, Civilingeniør fra DTU og partner i rådgivervirksomheden Urban Creators. Indtrådt pr. december 2017

Katinka Hauxner, Cand.scient.pol., bystrategisk rådgiver og indehaver af rådgivningsvirksomheden Hauxner ApS. Udtrådt pr. december 2017

Mogens Fosgerau, Professor ved DTU. Blandt de førende transportøkonomer i verden og har udgivet en lang række meget citerede videnskabelige artikler

Otto Anker Nielsen, Professor, Civilingeniør og Ph.D. fra DTU. Leder af Transport DTU og Trafikmodeldivisionen på DTU Management Engineering. Medejer og Bestyrelsesformand for Rapidis Aps

Søren Riis, Dr. Fil og Ph.D. fra Albert-Ludwigs-Universität, Tyskland, lektor i teknologi- og videnskabsfilosofi (Roskilde Universitet), co-founder af GoMore, leder af forskergruppen SAiNT og associeret partner ved Instituttet for Fremtidsforskning

Af: Jesper Christensen Ekspertgruppen har blandt andet vurderet, hvordan og ikke mindst med hvilken hastighed automatisering af biler vil blive udbredt for henholdsvis private biler, taxier, busser og lastbiler. Dermed giver rapporten et bud på, hvornår de nye teknologier sammen med nye forretningsmodeller baseret på blandt andet app’er til smarte telefoner for alvor kommer til at levere øget mobilitet til store grupper i befolkningen.Flere familier i byerne kan fremtiden få dækket deres behov for transport uden, at de behøver at eje en bil. Det skyldes, at fremtidens førerløse taxier, delebiler og den kollektive transport tilsammen kan levere et højt serviceniveau i byerne. Til gengæld vil andre befolkningsgrupper andre steder i landet opleve, at fremtidens biler bliver bedre til at dække det daglige behov for mobilitet.Førerstøttesystemer, som er på vej, betyder, at føreren på store dele af motorvejsnettet kan bruge tiden på andre opgaver i stedet for at styre bilen.- I takt med, at private biler i første omgang bliver selvstyrende, vil de udgøre et endnu bedre tilbud for bilisterne. Og når bilerne også kan køre førerløst, bliver det et nyt tilbud om mobilitet for mange, som i dag ikke har bil eller ikke kan køre selv. Jeg synes, det er en spændende udvikling, som vi skal tage positivt imod, siger Ole Birk Olesen.Ekspertgruppen peger på, at selvkørende biler vil forstærke trafikvæksten på især motorvejene. Selvom fremtidens biler bedre kan udnytte vejens kapacitet, vil hverken delebiler eller automatiseringen af bilerne mindske trængselsproblemerne, som stiger i takt med, at flere får råd til at anskaffe sig en bil, at befolkningen vokser og at flere og flere ønsker at bo i byerne.En stigning i biltrafikken som følge af, at bilerne giver højere mobilitet for en stor gruppe mennesker i samfundet, er efter Ole Birk Olsens opfattelse en klar velfærdsgevinst.- Men det er klart, at stigende trængsel vil stille krav til fremtidens vejinfrastruktur, siger Ole Birk Olesen.Rapporten peger på, at selvkørende biler, hvor føreren vil kunne foretage sig andet end at køre bilen, vil blive en konkurrent til toget. Rapportens forfattere pegede under konference i København på, at det er tvivlsom, i hvor stort omfang føreren vil benytte tiden til andre ting, hvis han bliver fri for at køre. Ekspertgruppen havde eksempelvis set på, i hvor høj grad medpassager i nutidens biler med en fører bag rattet for eksempelvis arbejde under vejs. Konklusionen var, at det kun skete i meget begrænset omfang.I fremtiden vil togets konkurrencefordele ifølge rapporten mere entydigt blive høj fart og evnen til at flytte mange mennesker på begrænset plads. Det vil i vid udstrækning være transport mellem de større byer og pendling ind og ud af byer, hvor fremkommeligheden på vejnettet er lav. Derudover vil fjerntogsforbindelser mellem de største byer i landet fortsat være attraktiv - især hvis hastigheden er høj.Andre steder vil den kollektive transport i højere grad blive tilpasset det faktiske behov. Borgerne, der bor uden for de større byområder vil på længere sigt blive serviceret af nye former for kollektiv transport, der kan omfatte små førerløse busser og taxier.Ministeren nedsatte ekspertgruppen i juni sidste år. De uafhængige eksperter blev bedt om at belyse, hvordan samfundsudviklingen, nye forretningsmodeller og ny teknologi på tværs af transportformer vil påvirke de transportpolitiske beslutninger i de kommende år.- På transportområdet træffer vi svære beslutninger om dyre investeringer, som rækker langt ud i fremtiden. Derfor glæder jeg mig over, at vi med ekspertgruppens arbejde har fået et samlet overblik over udviklingen og konsekvenserne for transportpolitikken. Jeg glæder mig især til den politiske diskussion om, hvordan vi i praksis griber mulighederne og håndterer de udfordringer, som ekspertgruppen har peget på, siger Ole Birk Olesen.Interesserede kan læse rapporten